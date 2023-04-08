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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر طوال أيام شهر رمضان .. كليات جامعة القاهرة تنظم حفلات إفطار جماعى

موجز اخبار التعليم
موجز اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر طوال أيام شهر رمضان
عكف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي نشر مواعيد ومواقيت الصلاة وفقاً للحسابات الفلكية وكذلك عدد ساعات الصوم، يوميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كليات جامعة القاهرة تنظم حفلات إفطار جماعى .. تفاصيل
مع انطلاق شهر رمضان الكريم، حرصت كليات جامعة القاهرة على تنظيم حفل إفطار جماعى لطلاب الكلية منها كلية الهندسة و كلية الزراعة .

القمر يعانق النجم العملاق أنتاريس قلب العقرب الأحد القادم
تشهد سماء مصر، يوم الأحد القادم ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

مواعيد اختبار القبول ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة
أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

محو أمية 15.3 ألف مصري.. ومشروعات للطلاب مع "العربية للتصنيع"| جامعة حلوان في أسبوع
شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

لتعزيز التواصل وخلق جو أسرى .. إفطار رمضاني بـ تكنولوجيا وتعليم حلوان
نظم إتحاد طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل إفطار جماعيًا، داخل الكلية تحت إشراف قسم رعاية الشباب في أجواء رمضانية بمقر الكلية.

سفير مصر في قطر: التعليم والثقافة والتراث ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج
شارك عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية ورئيس المجموعة الإفريقية لدى دولة قطر مع عدد كبير من الجالية المصرية في ليلة رمضانية ساهرة، حيث أقامت المدرسة المصرية بالدوحة احتفالية استعرض فيها طلاب المدرسة جوانب من الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والرياضية.

التعليم في أسبوع| فتح باب التقديم للمدارس اليابانية.. واجتماع عاجل بالعاصمة الإدارية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حصاد أخبار التربية والتعليم في أسبوع ، والذي يضم بداخله التقرير الأسبوعي لنشاط الوزارة خلال الفترة من (الأحد ٢ ابريل - الخميس ٦ إبريل) ٢٠٢٣ .

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية البحوث الفلكية ثبات موعد أذان العصر

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