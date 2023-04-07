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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتعزيز التواصل وخلق جو أسرى .. إفطار رمضاني بـ تكنولوجيا وتعليم حلوان

فطار رمضاني بكلية
فطار رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

نظم إتحاد طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل إفطار جماعيًا، داخل الكلية تحت إشراف قسم رعاية الشباب في أجواء رمضانية بمقر الكلية.

قام الطلاب بتعليق الزينة لإضفاء جو البهجة وإظهار الأجواء الرمضانية على الحفل ، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقسم رعاية الشباب وبمشاركة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي أنه سعيد بإقامة حفل الإفطار وأن الكلية تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات من أجل تدعيم الترابط وتعزيز الانتماء، وأنه قام بإفطار مع الطلاب وقام بتقديم التهانى لجميع الحاضرين بشهر رمضان المبارك.

وأشاد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بدور طلاب الاتحاد ومجهودهم في تنظيم الحفل، مشيرآ إلي أن قد قام بإلقاء كلمة تحيه وتقدير للطلاب لببث روح التفاؤل والامل في نفوسهم بكلمات التشجيع والتحفيز وتمني لهم مستقبل باهر، وأن الكلية تسعي دائما لفتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الكلية.

وعلي جانب آخر قال الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب أن إقامة حفل الإفطار يأتى انطلاقاً من تعزيز سبل التواصل، وخلق جو أسرى بين إدارة الكلية وأبنائها الطلاب.

وخلال الحفل تناوب الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الكلية وبعضهم، مُبدين سعادتهم بهذا الحفل واحساسهم بالجو العائلي والأسري الجميل الذي ساد الحفل .

وتخلل حفل الإفطار الرمضاني بعض العروض الرمضانية التي قام اتحاد طلاب الكلية بتنظيمها وتقديمها تحت إشراف الطالبه اسراء سامي امين اتحاد طلاب الكلية ، والطالب محمد حسان رئيس اتحاد الطلاب،الطلاب  محمدي رضا ، احمد عادل ، معاذ منتصر،جهاد حسام ،ملك طارق،محمد بحر، كيرلس ميلاد، احمد شاهين، محمد سلامة، اروي احمد ، سعد سالم ، وبعض طلاب الكلية وقسم رعاية الشباب.

رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (3)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (3)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (4)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (4)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (5)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (5)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (6)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (6)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (7)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (7)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (8)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (8)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (9)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (9)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (1)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (1)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (2)
رمضاني بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (2)
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