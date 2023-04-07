عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سفير مصر في قطر: التعليم والثقافة والتراث ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج

احتفال المدرسة المصرية
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

شارك عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية ورئيس المجموعة الإفريقية لدى دولة قطر مع عدد كبير من الجالية المصرية في ليلة رمضانية ساهرة، حيث أقامت المدرسة المصرية بالدوحة احتفالية استعرض فيها طلاب المدرسة جوانب من الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والرياضية.

وأكد عمرو الشربينى، أن التعليم والثقافة والتراث المصري ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج وثمّن حرص المدرسة المصرية بالدوحة علي ترسيخ القيم المصرية في نفوس الصغار وتأكيد هويتهم الوطنية والحفاظ عليها.

بدأ الحفل بموكب فرعوني من الأطفال ثم أدى الكورال أغنيات وطنية و تراثية أيقظت ذكريات الحضور المرتبطة بشهر رمضان في مصر، كما ألقى بعض الطلاب أبياتًا شعرية، وتميزت أجواء الاحتفالية بمشاهد من معالم الطبيعة المصرية الساحرة والشخصيات التاريخية ورموز مصر من رواد الفنون والثقافة والعلم.

شهد الاحتفال إقبالًا كبيرا، حيث حضره عددا يناهز ألفًا من المصريين المقيمين بدولة قطر واستمتع الجميع بأمسية مصرية خالصة سادت فيها روح العائلة والابتهاج بأجواء الشهر الفضيل.

يذكر أن التراث الثقافي المصري ظهر بقوة في العديد من الفعاليات بدولة قطر خلال العامين الأخيرين، حيث اقيمت ليلة مصرية بمتحف قطر الوطني علي هامش بطولة كأس العرب ثم احتفالية مصرية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصاحبة لبطولة كأس العالم .

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
احتفال المدرسة المصرية بالدوحة
سفير جمهورية مصر العربية المدرسة المصرية بالدوحة المدرسة المصرية احتفالية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

ترشيحاتنا

أذى نفسي | ياسمين رئيس تكشف سبب عدم حضورها لأي جنازة

البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر كل يوم

شيخ الأزهر يحسم الجدل في تعدد الزوجات ويصحح المفاهيم الخاطئة

جملتها رخيصة | أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية بعشق أمك

ما السر؟ .. تعليق مالك وادى دجلة على عقوبات كاف ضد فيوتشر

محاولة فاشلة لاغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بلح الشام في البيت.. أحلى من المحلات

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ