سفير مصر في قطر: التعليم والثقافة والتراث ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج

شارك عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية ورئيس المجموعة الإفريقية لدى دولة قطر مع عدد كبير من الجالية المصرية في ليلة رمضانية ساهرة، حيث أقامت المدرسة المصرية بالدوحة احتفالية استعرض فيها طلاب المدرسة جوانب من الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والرياضية.

وأكد عمرو الشربينى، أن التعليم والثقافة والتراث المصري ركائز قوة مصر الناعمة بالخارج وثمّن حرص المدرسة المصرية بالدوحة علي ترسيخ القيم المصرية في نفوس الصغار وتأكيد هويتهم الوطنية والحفاظ عليها.

بدأ الحفل بموكب فرعوني من الأطفال ثم أدى الكورال أغنيات وطنية و تراثية أيقظت ذكريات الحضور المرتبطة بشهر رمضان في مصر، كما ألقى بعض الطلاب أبياتًا شعرية، وتميزت أجواء الاحتفالية بمشاهد من معالم الطبيعة المصرية الساحرة والشخصيات التاريخية ورموز مصر من رواد الفنون والثقافة والعلم.

شهد الاحتفال إقبالًا كبيرا، حيث حضره عددا يناهز ألفًا من المصريين المقيمين بدولة قطر واستمتع الجميع بأمسية مصرية خالصة سادت فيها روح العائلة والابتهاج بأجواء الشهر الفضيل.

يذكر أن التراث الثقافي المصري ظهر بقوة في العديد من الفعاليات بدولة قطر خلال العامين الأخيرين، حيث اقيمت ليلة مصرية بمتحف قطر الوطني علي هامش بطولة كأس العرب ثم احتفالية مصرية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصاحبة لبطولة كأس العالم .

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة

احتفال المدرسة المصرية بالدوحة