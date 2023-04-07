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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش وكريم عبد العزيز في عزاء والد دينا الشربيني

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

بدأ مساء اليوم الجمعة 7 أبريل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهد عزاء والد دينا الشربيني، حضور الفنانة إسعاد يونس، بـ العكاز، وحضر أيضا: (ماجد المصري، شيرين رضا، محمد ممدوح).

كما حرص على التواجد الفنان كريم عبد العزيز، وشريف منير وهند صبري، وكريم محمود عبد العزيز، وكندة علوش.

والد دينا الشربيني
وأعلنت دينا الشربيني وفاة والدها،  الثلاثاء، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله - تعالى - والدي الحبيب، السيد محمد الشربيني، صلاة الجنازة الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي".

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إسعاد يونس بـ العكاز في عزاء والد دينا الشربيني .. شاهد

نعى الفنان عمرو دياب، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

شارك موسى عيسى المنتج الفني ومدير أعمال الهضبة عمرو دياب في دفتر عزاء والد الفنانة دينا الشربيني.

ونشر مدير أعمال عمرو دياب نعي والد الفنانة دينا الشربيني عبد حسابه على تطبيق إنستجرام منذ قليل عقب إعلان وفاته.

محمود عبد العزيز شيرين رضا صلاة الجنازة اسعاد يونس الفنان عمرو دياب

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