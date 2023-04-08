هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن حالة الطقس هذا الأسبوع تحمل الكثير من التقلبات المناخية من يوم السبت وحتى يوم الخميس المقبل.

وقال "فهيم"، في تصريحات له، إنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، السبت، وغدا، الأحد، في الوجه البحري، والسبت والأحد والاثنين فى جنوب الصعيد.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هناك عودة قوية للبرودة بداية من الاثنين القادم فى الوجه البحري، ومن الثلاثاء بالوجه القبلي، حيث تصل الحرارة ليلا إلى 11 - 12 ° م مرة ثانية.

وأضاف أن هناك نشاطا للرياح المحملة بالأتربة السبت والأحد، مع عودة للأمطار المتفرقة بداية من الأحد وحتى الخميس.

وأكد الدكتور محمد على فهيم، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بعضا من التقلبات الجوية خلال هذا الأسبوع بداية من الجمعة الماضي وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك للتنبيه بفصل الصيف مبكرا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشار "فهيم" إلى أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال النهار لتصل لقيم عالية إيذاناً بالدخول فى نقرات الصيف المبكر من يوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، مع تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والأتربة يومي السبت والأحد.

كما توقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ أمطارا متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة، وأحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 32.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 32.

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 33.

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 32.

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى.

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 33.

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 32.

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 31.

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 17.



