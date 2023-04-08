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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة رعدية وأمطار..الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس فى هذا التوقيت

عاصفة رعدية
عاصفة رعدية

عرضت قناة التاسعة، تقريرا يرصد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة عن يومى السبت والأحد.

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع حرصا على سلامتهم.
 

وأوضح التقرير،  أن طقس السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة مع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشار التقرير الي أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بداية من مساء غد الأحد، وحتى الأربعاء، حيث تضرب الأمطار الرعدية البلاد وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويحدث انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى الشعور بأجواء طوبة من جديد.

أمطار غزيرة ورعدية

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتفرقة التي تصل إلى غزيرة ورعدية، يصاحبها حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل أحيانًا لحد العاصفة على بعض المناطق، وسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترات القادمة.
 

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