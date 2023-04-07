الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

قدم أحمد دياب، مذيع “صدى البلد”، تغطية عن الأحوال الجوية والطقس، حيث كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أنه بدءا اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وسيكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

فيما ستنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكدت أن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 9 أبريل، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ستشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.