خطة البرلمان تكشف عن أجندتها الاجتماعات المقبلة | استعراض الحساب الختامي للموازنة بعد إجازة عيد الفطر

رئيس خطة البرلمان:

عرض الحساب الختامى للموازنة العامة على الجلسة العامة بعد عيد الفطر

برلمانية:

أوشكنا على الإنتهاء من الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2021 - 2022

برلمانى:

"لجنة الخطة" ترسل ملاحظاتها بشأن موازنة 2021 - 2022 إلى الحكومة



أعلن عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن خطة اللجنة خلال الاجتماعات القادمة.

فى البداية قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان انتهت من مناقشة الحساب الختامى للموانة العامة للدولة لعام 2021- 2022 ، وانتهينا من كتابة التقرير الخاص بالحساب الختامى.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من المقرر أن نعرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 على الجلسة العامة للبرلمان بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا أوشكنا على الإنتهاء من الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 ، ويتبقى فقط أمور بسيطة لكى ننتهى منها.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها بعد الإنتهاء منها.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قامت بمراجعة توصياتها وملاحظاتها بشان تقريرها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد مراجعة توصيات اللجنة وملاحظاتها على الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 سيتم إرسالها إلى الحكومة مرة اخرى للنظر فيها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين على النحو التالي:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين "لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).



2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).



3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.