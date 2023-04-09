بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

تقدم الشيف غادة الغزاوى طريقة مبنكرة وجديدة لعمل الكنافة وبشكل يجعل الجميع يقبل على تناولها وهي طريقة عمل كنافة أساور وكونو .





المقادير لعمل كنافة أساور وكونو

طريقة عمل كنافة أساور وكونو



١/٢ كيلو كنافة

سمنة

شربات : كوب ماء + 1 كوب سكر + نصف ليمون.

للتزين : شيكوبون + شوكولاتة أو لوتس أو قشطة + كريذ أو جبنة+زبيب أو فاكهة أو مربي .



طريقة عمل كنافة أساور وكونو



طريقة عمل كنافة أساور وكونو



كنافة أساور نأخذ قطعة بالطول وندهنها سمنة ونلفها على القمع ، كنافة كونو نأخذ قطعة بالطول وندهنها سمنة ونلفها على الصابع نعمل أرضية ونلف على الصابع دائري نحضر صنية وتوضع فى الفرن تتحمر لون ذهبي ثم نطلعها من الفرن يوضع على الكنافة الشربات بارد ثم نحشيها شيكوبون أو شوكولاتة أو لوتس أو قشطة أو كريذ أو جبنة أو مربي .