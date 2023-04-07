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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرة رمضان.. طريقة عمل مندي الدجاج والحلو صينية كنافة بالمكسرات

سفرة رمضان
سفرة رمضان

سفرة رمضان من أكثر الأمور التي تشغال بال الكثير من ربات المنزل والسيدات، فيرغب العديد دائما في تقديم الأكلات والأصناف الشهية بالأخص في عزومات وولائم شهر رمضان.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مندي الدجاج، والحلو صينية كنافة بالمكسرات.
 

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سفرة رمضان 

طريقة عمل مندي الدجاج
المقادير :-
3 كوب أرز بسمتي أبيض
4 طماطم مفرومة
3 فلفل رومي مفروم
3 بصل مفروم
رأس ثوم صحيحة
6 كوب مرقة دجاج
زيت نباتي
3 ورق لورا
3 عود قرفة خشب
6 فص حبهان صحيح
6 حبة قرنفل صحيح
ملعقة صغيرة بهارات برياني
ملح
فلفل أسود
(لعمل الدجاج)
دجاجة أرباع
2ملعقة كبيرة صلصة
زيت نباتي
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
في حلة ساخنة على النار توضع كمية من الزيت النباتي ثم يوضع البصل ويشوح في الزيت قبل أن يسخن ثم تضاف رشة ملح وفلفل أسود ويترك حتى ينزل منه الماء ثم تضاف التوابل الصحيحة وتقلب ويترك البصل مع التوابل حتى يأخذ لون ذهبي ثم يضاف الفلفل الرومي والطماطم وتقلب ثم توضع التوابل المطحونة وتقلب ثم يوضع الأرز ويقلب ثم يضبط الملح وتضاف المرقة "لكل كوب أرز يوضع 2 كوب ماء أو مرقة" ويقلب ويترك حتى يغلي 3 غلوات ثم في صينية فرن يوضع زيت نباتي ثم يوضع الأرز ويضاف عليه كوب ماء ساخن ويقلب ثم توضع رأس الثوم وتحضر ورقة فويل كبيرة وتثنى نصفين وتغطى بها الصينية ويضغط على ورقة الفويل لأسفل وتخرم بالسكينة ثم ترص قطع الدجاج على ورقة الفويل ويدخل فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ثم يقدم المندي بالهنا والشفا.
(لعمل الدجاج)
في بولة تخلط كل المكونات ثم يوضع الدجاج ويتبل جيداً

 مندي الدجاج

طريقة عمل صينية كنافة بالمكسرات
المقادير :-
500 جرام كنافة
250 جرام سمنة
(الشربات)
2 كوب سكر
كوب ماء
ربع كوب عسل جلوكوز
باكو فانيليا بالبرتقال دريم
(للوجه)
قشطة بلدي
مكسرات مجروشة
طريقة التحضير :-
تفرك الكنافة بالسمنة حتى تتجانس تماماً ثم في صينية متوسطة مدهونة بالسمنة بغزارة توضع الكنافة وتفرد في الصينية ويتم الضغط عليها حتى تنضج تماماً ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تحصل على لون ذهبي فاتح ثم ترفع من على النار وتسقى بالشربات البارد ثم تزين بالقشطة البلدي أو المكسرات وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الشربات)
يرفع الماء وعسل الجلوكوز والسكر على النار ويترك حتى يغلي ويتكثف ويصل لسمك متوسط ثم يرفع من على النار ويضاف له الفانيليا أو ماء ورد "ومن الممكن أن يترك الشربات بدون أي إضافات" ثم يترك حتى يبرد من الحرارة.

كنافة بالمكسرات
رمضان سفرة رمضان طريقة عمل مندي الدجاج طريقة عمل صينية كنافة بالمكسرات الشيف سارة عبد السلام

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