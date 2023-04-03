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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طاجن عكاوي

طريقة عمل طاجن عكاوي
طريقة عمل طاجن عكاوي

طاجن عكاوي من الأطباق الرئيسية التي يفضل البعض تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن عكاوي.

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مقادير طاجن عكاوي


عكوة كندوز مسلوقة
٥بصل مفروم
٥فص ثوم مفروم
كيلو بطاطس شرائح
١فلفل حار مقطع
٢طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة
٢ملعقة كبيرة سمنة
لتر شوربة لحمة
مكعب مرقة
رشة سكر
عود قرفة خشب
٣ورق لورا
٣فص حبهان صحيح
م ص بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير طاجن عكاوي


في حلة على نار متوسطة نضع السمنة حتى تسخن جيداً ثم نضع قطع العكاوي ونقلبها حتى يتغير لونها ثم نضيف التوابل كلها ونقلب جيداً حتى تتغلف العكاوي بنكهة التوابل ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبلوا وتظهر رائحتهم ثم نضع الصلصة والسكر ونقلب ثم نضع الفلفل الحار ونقلب حتى يتشوح ثم نضيف الطماطم ومكعب المرقة والشوربة ونقلب جيداً ونترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج العكاوي ثم في طاجن أو بايركس نضع شرائح البطاطس ثم نضع فوقها العكاوي وندخلها فرن ساخن لمدة نصف ساعة ثم تقدم بالهنا والشفا 

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