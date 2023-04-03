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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحور رمضان.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

سحور رمضان... طريقة
سحور رمضان... طريقة عمل بطاطس بيتزا

بطاطس بيتزا من الأطباق الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق مختلف و غير تقليدي عن أطباق السحور الأخرى.


قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس بيتزا.

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مقادير بطاطس بيتزا


2بطاطس حلقات
زيتون أسود شرائح
زيتون أخضر شرائح
فلفل ألوان شرائح
فلفل رومي شرائح 
سوسيس شرائح
جبنة موتزاريلا
زيت سندباد
٤بيض
بابريكا
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير بطاطس بيتزا


نحمر حلقات البطاطس ربع تحميرة وفي بولة نضع البيض مع الخضار ونخلطه ثم نضعه في صينية على البطاطس ونتركه حتى ينضج.
 

بطاطس بيتزا مقادير بطاطس بيتزا الشيف نونا طريقة عمل بطاطس بيتزا طريقة تحضير بطاطس بيتزا

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