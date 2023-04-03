سحور رمضان... طريقة عمل بطاطس بيتزا

بطاطس بيتزا من الأطباق الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق مختلف و غير تقليدي عن أطباق السحور الأخرى.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس بيتزا.
مقادير بطاطس بيتزا
2بطاطس حلقات
زيتون أسود شرائح
زيتون أخضر شرائح
فلفل ألوان شرائح
فلفل رومي شرائح
سوسيس شرائح
جبنة موتزاريلا
زيت سندباد
٤بيض
بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير بطاطس بيتزا
نحمر حلقات البطاطس ربع تحميرة وفي بولة نضع البيض مع الخضار ونخلطه ثم نضعه في صينية على البطاطس ونتركه حتى ينضج.