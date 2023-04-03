سحور رمضان... طريقة عمل بطاطس بيتزا

بطاطس بيتزا من الأطباق الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق مختلف و غير تقليدي عن أطباق السحور الأخرى.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس بيتزا.



مقادير بطاطس بيتزا



2بطاطس حلقات

زيتون أسود شرائح

زيتون أخضر شرائح

فلفل ألوان شرائح

فلفل رومي شرائح

سوسيس شرائح

جبنة موتزاريلا

زيت سندباد

٤بيض

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير بطاطس بيتزا



نحمر حلقات البطاطس ربع تحميرة وفي بولة نضع البيض مع الخضار ونخلطه ثم نضعه في صينية على البطاطس ونتركه حتى ينضج.

