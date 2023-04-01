حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

مهلبية السوبيا بالفواكه ، من حلويات رمضان التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه.

مقادير مهلبية السوبيا بالفواكه

سوبيا

٥ملعقة كبيرة نشا

٢كوب فراولة مكعبات

٢كوب موز مكعبات

٢كوب كيوي مكعبات

٢كوب برتقال مكعبات



طريقة تحضير مهلبية السوبيا بالفواكه



في بولة توضع بودرة السوبيا ثم يضاف عليها النشا وماء بارد وتقلب جيداً حتى تذوب تماماً ثم تضاف للحليب الساخن وتقلب حتى يصبح القوام كريمي ثم ترفع المهلبية وتصب في كاسات وتوضع في الثلاجة وتترك حتى تبرد ثم تزين بالمكسرات والفواكه وتقدم بالهنا والشفا