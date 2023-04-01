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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فوائد لا تعرفها لعصير الليمون.. مش هتبطل تشربه

فوائد لا تعرفها لعصير
فوائد لا تعرفها لعصير الليمون

تزعم العديد من المصادر والدراسات أن عصير الليمون له فوائد صحية قوية، مثل تقليل حصوات الكلى، ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يعتبر عصير الليمون علاجًا منزليًا شائعًا، حيث تزعم مصادر عبر الإنترنت أنه يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم، أو التخلص من السموم من الجسم، أو تعزيز فقدان الوزن.

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فوائد عصير الليمون

فيتامين سي

يحتوي عصير الليمون على حوالي 50 ملليغراما من فيتامين سي، وهو أكثر من نصف كمية فيتامين سي اللازمة في نظامك الغذائي اليومي.

فيتامين سي مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف، يساعد فيتامين سي جسمك أيضًا على إنتاج الكولاجين لبشرتك، ويساعد جسمك على امتصاص الحديد، ويدعم جهاز المناعة لديك، وتعد ثمار الحمضيات من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين سي.

يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لكنك لا تحصل على الألياف من العصير.

إدارة الوزن

تتمدد ألياف البكتين الموجودة في الليمون بمجرد تناولها، ما يجعلك تشعر بالشبع عاجلاً ولفترة أطول.

غالبًا ما يتم وصف ماء الليمون كأداة فعالة في إنقاص الوزن وإدارة الوزن، بينما لا حرج في شرب الماء.

لا يوجد شيء سحري حول إضافة الليمون إلى الماء للتحكم في الوزن، من المهم أيضًا ملاحظة أن شرب الماء قد يبقيك ممتلئًا ويساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة بنفس فعالية الليمون.

منع فقر الدم

يمكن أن يساعد الليمون جسمك على امتصاص المزيد من الحديد من الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي، يساعد الحفاظ على مستويات الحديد المناسبة في الوقاية من فقر الدم، وهو عدد أقل من المتوسط ​​من خلايا الدم الحمراء، غالبًا نتيجة لنقص الحديد.

منع حصوات الكلى

يكتسب الليمون طعمه الحامض من وفرة حامض الستريك، تظهر بعض الدراسات أن حامض الستريك قد يساعد في منع تكوين حصوات الكلى.

تأثيرات مضادة للجراثيم

يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، المركبات النباتية في مركز عصير الليمون تمنع بشكل فعال نمو السالمونيلا، والمكورات العنقودية، وعدوى المبيضات في دراسة واحدة، كما كان فعالاً ضد نوع معين من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات الدم.

المصدر: webmd

الليمون فوائد عصير الليمون عصير الليمون فيتامين سي إدارة الوزن

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