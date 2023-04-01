اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، لمعرفة صحة القلب والشرايين إذا كانت جيدة أم لا تظهر من خلال بعض العلامات في الأذن.

كتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اعرف صحة قلبك وشرايينك من ودانك".



تابع جمال شعبان: "الناس اللي عندها خط مايل Bilateral في الناحيتين في شحمة ودنها diagonal earlobe crease عرضة لأزمات القلب وقصور الشرايين التاجية والشرايين الطرفية".



قال:"العلامة دي اسمها علامة فرانك Frank sign الناس دي زيهم زي الناس اللي عندهم حبيبات دهنية تحت الجفن xanthelasma الناس اللي عندها العلامة دي لازم يهتموا بتخسيس وزنهم والأكل الصحي الغني بالضرورات."

أضاف جمال شعبان:"تجنب السمن الصناعي والتدخين، اكتشاف الضغط المرتفع والسكر والكولسترول الضار وضبطهم والهدوء النفسي."