عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، لمعرفة صحة القلب والشرايين إذا كانت جيدة أم لا تظهر من خلال بعض العلامات في الأذن.

كتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اعرف صحة قلبك وشرايينك من ودانك".

txt

ماذا يفعل مرضى القولون العصبي في صيام شهر رمضان؟

txt

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب


تابع جمال شعبان: "الناس اللي عندها خط مايل Bilateral  في الناحيتين في شحمة ودنها diagonal earlobe crease  عرضة لأزمات القلب وقصور الشرايين التاجية والشرايين الطرفية".


قال:"العلامة دي اسمها  علامة فرانك Frank sign الناس دي زيهم زي الناس  اللي عندهم حبيبات دهنية تحت الجفن xanthelasma الناس اللي عندها العلامة دي لازم يهتموا بتخسيس وزنهم والأكل الصحي الغني بالضرورات."
أضاف جمال شعبان:"تجنب السمن الصناعي والتدخين، اكتشاف الضغط المرتفع والسكر والكولسترول الضار وضبطهم والهدوء النفسي."

جمال شعبان القلب تحسين صحة القلب الشرايين جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

ماذا يفعل مرضى القولون العصبي في صيام شهر رمضان؟

طريقة عمل قهوة عربي.. بمذاق لا يقاوم

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة بالمربى

نشرة المرأة والصحة|استخدام أواني الزهر بهذه الطريقة سام… هذه الأبراج تعشق الأكل .. أعراض مرض الكبد الدهني

بملابس ملفتة… مي عمر تثير الجدل بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت إيمي سمير غانم في تساؤلات

ترشيحاتنا

3 ساعات ونصف مدة الصوم بقرية خليجية.. تعرف عليها

ليفربول يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن

الصحف البحرينية : محاكمة ترامب الثلاثاء وفيروس ماربورغ القاتل يهدد العالم وموسكو تشيد بسياسة المنامة

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

أحداث افجعت الأردنيين خلال الأيام الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

فيديو

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ