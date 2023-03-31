أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب الخلقي (CHD) نوع يؤثر على بنية ووظيفة القلب، إنها حالة شائعة تؤثر على حوالي 1٪ من المواليد الأحياء في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تختلف شدة الحالة بشكل كبير، من عيوب خفيفة لا تسبب أعراضًا إلى الحالات التي تهدد الحياة والتي تتطلب علاجًا فوريًا.

يقول الدكتور تابان كومار داش ، المدير السريري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر للأطفال ، مستشفيات كير بانجارا هيلز ، حيدر أباد: "غالبًا ما يتم تشخيص أمراض القلب التاجية في مرحلة الطفولة أو حتى قبل الولادة، في بعض الحالات يمكن اكتشاف الحالة أثناء الفحص الروتيني بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة، يسمح هذا للأطباء بمراقبة نمو قلب الطفل والتخطيط للإدارة المناسبة والعلاج بعد الولادة، قد يظهر على الأطفال حديثي الولادة المصابين بأمراض الشرايين التاجية مجموعة من الأعراض ، اعتمادًا على نوع العيب وشدته ".

قد تشمل العلامات والأعراض الشائعة التهيج ، والبكاء الذي لا يطاق ، والتنفس السريع ، والتعرق المفرط ، وصعوبات التغذية واكتساب الوزن، قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من تلون الجلد باللون الأزرق (الزرقة) ، وتراكم الماء في الصدر ، وتورم الساق ، ونبض غائب أو سريع، في الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، قد تؤثر أمراض الشرايين التاجية على النمو والتطور وتسبب الضعف والإرهاق وضيق التنفس أثناء الأنشطة والتمارين الرياضية العادية، قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من ألم في الصدر أو دوار أو نوبات إغماء.

وفقا للدكتور داش ، أثناء الفحص البدني ، قد يكتشف الطبيب نفخة قلبية ، وهي صوت غير طبيعي ناتج عن اضطراب تدفق الدم عبر القلب، قد يشير هذا إلى وجود عيب في القلب ويحث على إجراء المزيد من الاختبارات التشخيصية لأمراض القلب الخلقية.



تشخيص أمراض القلب الخلقية

لتأكيد تشخيص أمراض الشرايين التاجية ، قد يوصى بالعديد من التحقيقات الأساسية ، بما في ذلك تخطيط صدى القلب والأشعة السينية للصدر وتخطيط القلب الكهربائي (ECG)، تساعد هذه الاختبارات في تقييم بنية ووظيفة القلب وتحديد أي تشوهات، في بعض الحالات ، قد تكون الاختبارات الإضافية مثل الفحص بالأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية ضرورية لتكملة التشخيص وخطة العلاج.



كيف يمكن اكتشاف أمراض الشرايين التاجية عند الرضع

يقول الدكتور داش: "في السنوات الأخيرة ، أتاح التقدم في التكنولوجيا الطبية تشخيص بعض عيوب القلب حتى قبل ولادة الطفل، يمكن إجراء تخطيط صدى القلب للجنين ، وهو اختبار متخصص بالموجات فوق الصوتية ، بين الأسبوعين 16 و 24 من الحمل لتقييم بنية ووظيفة قلب الطفل النامي. يسمح هذا الاكتشاف المبكر للأطباء بالتخطيط للإدارة المناسبة والعلاج بعد الولادة ، مما يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير بالنسبة للأطفال المصابين ".

المصدر: timesofindia