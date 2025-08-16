شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟

في مفاجأة مثيرة لجماهير نادي الزمالك، ظهر الناشئ هاني ياسر في تدريبات الفريق الأول؛ ليبرز الشبه الكبير بينه وبين النجم أحمد زيزو الذي انتقل مؤخرًا إلى الأهلي.

ولَفَتَ هذا الشبه، الانتباه، على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار فضول الكثيرين لمعرفة المزيد عن هذا اللاعب شبيه زيزو في الزمالك.

انتقال زيزو إلى الأهلي

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي الأخير شهد مفاجئة من العيار الثقيل، بإعلان الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

وانتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الكروي 2024-2025، والذي انتهى بانتهاء بطولة كأس مصر التي فاز الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وافتتح زيزو، سجل أهدافه مع الأهلي خلال مباراة الفريق الماضية بالدوري أمام فاركو، حيث سجل الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 21 و59 من المباراة، ليرفع عدد إسهاماته التهديفية مع الأهلي إلى 5 إسهامات في 5 مباريات، حيث سبق له صناعة 3 أهداف فى مبارياته الـ4 السابقة.



من هو هاني ياسر شبيه زيزو؟

هاني ياسر هو ناشئ من مواليد 2006، يلعب في مركز الظهير الأيسر، وقد تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول نظراً لأزمة مركز الظهير الأيسر في الفريق بسبب غياب أحمد فتوح الموقوف بقرار إداري.

ويتمتع ياسر بمهارات فنية عالية، حيث يُعد لاعبًا ديناميكيًا يملك سرعة ومهارة تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز، مما يجعله "جوكر" في خطوط الفريق.

ويتميز هاني ياسر أيضا، بقدراته الفنية الرائعة، حيث يجيد اللعب في مراكز كثيرة تتراوح بين 6 و8 و10 و7، بالإضافة إلى مركزه الأساسي كظهير أيسر، هذه المهارات تجعله إضافة قوية لصفوف الزمالك، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة لتعويض غياب أحمد فتوح، مما يضفي آمالًا جديدة على جماهير النادي.

ومع ظهور هاني ياسر في التدريبات بمستوى لافت؛ بدأت عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول الشبه بينه وبين زيزو، حيث تأمل جماهير الأبيض أن يكون هذا الناشئ الجديد قادرًا على متابعة نفس روح الموهبة التي اشتهر بها زيزو.

مباراة الزمالك اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسه فريق المقاولون العرب، وذلك في المواجهة المنتظر إقامتها مساء اليوم السبت، الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، والتي ستكون في إطار مواجهات الجولة الثانية، لمسابقة الدوري المصري موسم 2025-2026.

وتحدد موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدن وعواصم بلاد المغرب العربي.