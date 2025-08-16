قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
رياضة

خالد طلعت:زيزو يفصله هدف واحد فقط للوصول لمركز شيكابالا في الدوري

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو بعد صناعته هدفين في الجولة الأولى.

 وكتب خالد طلعت:"بعد صناعته هدفين في الجولة الأولى ، وتسجيله هدفين في الجولة الثانية زيزو يصل الى المساهمة رقم 109 في الدوري (63 هدف و46 أسيست) ويصبح خامس أكثر لاعب مساهمة في أهداف في الدوري في القرن 21".

وأكمل خالد طلعت:"زيزو يفصله هدف واحد فقط للوصول للمركز الرابع الذي يحتله شيكابالا باجمالي مساهمة في 110 هدف (سجل 52 وصنع 58)".

وأشاد الإعلامي أمير هشام بنجم الاهلي أحمد سيد زيزو بعد فوز الفريق علي فاركو  بنتيجة 4-1 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و كتب أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك:  بعد أول مباراتين بس زيزو ساهم في 4 أهداف!
لاعب بقيمة وخبرة زيزو إضافة فنية كبيرة وحقيقية للأهلي،عالي اوي ماشاء الله.

وحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.


على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.

زيزو الاهلي الزمالك

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

