أهداف الأهلي وفاركو .. المارد ينتفض برباعية .. زيزو يحصل على أفضل لاعب .. وطرد مثير لـ محمد هاني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فاركو 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين في التاسعة من مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. 

أهداف الأهلي وفاركو جاءت علي مدار الشوطين حيث سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة مستحوذًا على الكرة وسط محاولات هجومية مستمرة أثمرت عن تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما محمد شريف في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وأداءه القوي وأضاف هدفين آخرين بقدم زيزو في الدقيقة 70 وجراديشار الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 81 فيما سجل محمد فخري هدف فاركو الوحيد. 

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط ويصل للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.

 دخل الأهلي المباراة بقوة معتمدًا على تحركات أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو خلف رأس الحربة محمد شريف. كاد الأهلي بتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 9 بعرضية من محمد هاني داخل منطقة جزاء المنافس، لكن محمد شريف سدد الكرة فوق العارضة.

وجاء الهدف الأول من تسديدة محمد شريف فتحت شهية الأهلي فتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 10 بلمسة ذكية بقدم محمود تريزيجيه إلى محمد هاني، الذي تقدم من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية متقنة استقبلها محمد شريف برأسه في الشباك.

واصل الأهلي صحوته الهجومية ومع الدقيقة 16 يمرر أشرف بن شرقي الكرة إلى محمد علي بن رمضان في عمق منطقة جزاء فاركو، فمرر بن رمضان الكرة للخلف استقبلها تريزيجيه بتسديدة في المرمى، مسجلًا ثاني الأهداف لكن بعد العودة إلى حكم الفيديو تم إلغاء الهدف لتسلل بن رمضان.

وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 21 بعد ان تسلم أحمد سيد زيزو الكرة في وسط ملعب فاركو، ويمررها في العمق إلى محمد علي بن رمضان الذي تسلم الكرة بمراوغة رائعة، وتوغل داخل منطقة الجزاء ومررها سحرية إلى زيزو القادم من الخلف فسدد الكرة برأسه في المرمى ليتقدم الأهلي بثاني الأهداف.

 لم يستطع فاركو السيطرة على أنياب الأهلي الهجومية، فكاد أليو ديانج يسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 26 بتسديدة قوية أخطأت الطريق إلى المرمى وخرجت فوق العارضة، وبعدها تلقى ديانج بطاقة صفراء للخشونة.

 حتى الدقيقة 36 لم يختبر مصطفى شوبير أو رباعي خط الدفاع نتيجة للضغط الهجومي المكثف الذي منع فاركو من التقدم باستثناء بعض المناوشات في الهجمات المرتدة التي تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي.

 تقدم كريم فؤاد في الدقيقة 44 وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى محمد شريف لكن دفاعات فاركو تدخلت ومنعت الكرة. واصل الأهلي تفوقه واستحواذه على الكرة حتى أطلق حكم المباراة محمد معروف، صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/0. 

مع الدقيقة الأولى للشوط الثاني يتلقى مدافع فاركو معاذ أحمد البطاقة الصفراء للخشونة مع محمد شريف.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد أن مرر كريم فؤاد الكرة إلى أشرف بن شرقي فتقدم بمهارة وتوغل داخل منطقة جزاء فاركو ومرر الكرة إلى الخلف استقبلها أحمد سيد زيزو بباطن القدم على يمين محمد سعيد شيكا حارس فاركو مسجلًا ثالث أهداف الأهلي.

 نشط فاركو نسبيًّا وتحصل على ركلتين ركنيتين في دقيقة واحدة وتألق مصطفى شوبير في التصدي لمحاولات المنافس محافظًا على نظافة شباكه.

 أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 67 بمشاركة أحمد نبيل كوكا وجراديشار وخروج أليو ديانج ومحمد شريف. هدف مباغت: بغرابة شديدة ومن دربكة دفاعية للأهلي ومحاولات هجومية لفاركو يخرج محمد هاني الكرة برأسه إلى ركلة ركنية، لكن مصطفى شوبير يحاول اللحاق بالكرة قبل أن تخرج ويعيدها إلى الملعب فخطفها محمد فخرى لاعب فاركو بتسديدة في الشباك في الدقيقة 70. 

وجاء الهدف الرابع بتمريرة سحرية في الدقيقة 81 بقدم محمد هاني يضرب بها خط دفاع فاركو بالكامل ووضعت جراديشار في مواجهة مباشرة مع محمد سعيد شيكا حارس فاركو، فتقدم جراديشار بثبات وهو منفرد تمامًا وراوغ شيكا وسدد في المرمى.

 يجري الأهلي التغيير الثالث بمشاركة طاهر محمد طاهر وخروج محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 84. تلقى محمد هاني بطاقة حمراء بتعنت واضح من حكم المباراة بداعي إهدار الوقت أثناء خروجه من الملعب في واقعة عجيبة وغريبة. 

يجري الأهلي التغيير الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بمشاركة أحمد رضا وخروج أحمد سيد زيزو. مرت الدقائق الأخيرة سريعة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 4/1.

زيزو أفضل لاعب 

حصد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو التي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتمها على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

