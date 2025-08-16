محطة حدائق أكتوبر التبادلية... شريان جديد يربط شرق مصر بجنوبها وغربها|صور

رصدت قناة إكسترا نيوز تفاصيل محطة حدائق أكتوبر التبادلية، التي تُعد من أهم المحطات المحورية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر،حيث وتتميز المحطة بموقع استراتيجي في قلب مدينة 6 أكتوبر، حيث تُشكّل نقطة التقاء رئيسية بين الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح) والخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)، ما يجعلها حلقة وصل حيوية تربط بين شرق وغرب وجنوب البلاد.

تأتي هذه المحطة كجزء من خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة النقل الجماعي، وتوفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل بين أطراف الجمهورية.

مرور سطحي وعلوي لتسهيل حركة القطارات وتبادل الرحلات

كشفت وزارة النقل عن تفاصيل التصميم الفريد لمحطة حدائق أكتوبر، موضحة أن مرور القطارات فيها سيكون على مستويين لتيسير عمليات الربط والتبادل بين الخطين:

الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح) سيمر عبر المحطة سطحيًا.

الخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) سيمر علويًا، مما يتيح سهولة التنقل بين الخطين وتبادل الرحلات بسلاسة وكفاءة عالية.

تصميم حديث يراعي راحة الركاب وسلاسة التنقل

المحطة لا تتميز فقط بموقعها التبادلي، بل أيضًا بتصميمها المعماري الحديث الذي يوفر كافة سبل الراحة للركاب، حيث تضم:

أرصفة مخصصة لكل من الخطين الأول والثاني.

مساحات انتظار مريحة داخل المحطة.

5 كبارٍ للمشاة تربط بين مختلف أجزاء المحطة وتُسهل حركة الركاب بأمان.

أعمال متقدمة ومتابعة مستمرة من وزارة النقل

نشرت وزارة النقل عددًا من الصور التي توثق تقدم الأعمال الجارية داخل محطة حدائق أكتوبر، في إطار المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع القومي للقطار الكهربائي. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذكية ومستدامة ترتقي بمستوى خدمات النقل في مصر.