قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
أذكار قبل النوم .. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة
ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من السخنة لمطروح.. النقل تكشف أحدث تصوير لمشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع

محطات القطار الكهربائي
محطات القطار الكهربائي
حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل احدث تصوير جوي لأعمال  تركيب القضبان وتشطيبات المحطات وتقدم أعمال تنفيذ المشروع.

ويتقدم العمل في  اعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)

وقالت الوزارة إن المشاهد العظيمة الموجودة بصور هذا المشروع العملاق ليست مجرد مشاهد للخط الأول من شبكة القطار  الكهربائي السريع بل هي  مجهود ضخم للمهندسين والعمال المصريين.

تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 15 قطار إقليمي (ديزيرو) اخرى من اجمالي 34 قطار وعدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 ومخطط وصول اول قطار سريع الى مصر في أغسطس القادم بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع .

وبحسب الوزارة فإن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان

وهذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فانها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

و شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 6 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية).

النقل الخط الأول السخنة العلمين تصوير جوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد