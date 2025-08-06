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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعقد اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اجتماعًا موسعًا مع جميع الشركات العاملة في تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء الفعلية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات الفنية والميدانية التي تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها بشكل فوري.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على ضرورة ضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، دون الإخلال بمعايير الجودة الفنية.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام الكامل بـإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:

تأمين بيئة العمل للعاملين من خلال توفير مهمات السلامة الشخصية (خوذات – صديريات فسفورية – أحذية أمان – قفازات).

نشر لافتات تحذيرية واضحة في جميع مواقع العمل، توضح طبيعة الأعمال الجارية، مع وضع علامات إرشادية مرئية لتنظيم حركة الأفراد والمعدات.

تركيب إشارات ضوئية مضيئة خاصة أثناء فترات العمل الليلية أو في المواقع القريبة من الطرق العامة لضمان وضوح الرؤية.

تخصيص ممرات آمنة للمشاة وعزل مناطق التشغيل النشط عن حركة السكان والمركبات.

تواجد مشرفي سلامة بشكل يومي لمتابعة تطبيق الإجراءات وتسجيل أي ملاحظات أو مخالفات للعمل على تصويبها الفوري.

توفير سيارات إسعاف وإطفاء قريبة من مواقع العمل، خاصة في المشروعات الكبرى أو ذات الكثافة العمالية العالية.

كما وجه رئيس الجهاز بضرورة التنسيق الكامل والمستمر مع إدارات المرور والمرافق والجهات الأمنية، لتأمين مسارات التحرك وتسهيل دخول وخروج المعدات الثقيلة دون تعطيل الحركة المرورية أو التأثير على السكان.

متابعة يومية للمشروعات

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن جهاز المدينة يتابع بشكل يومي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات، ويعمل على تذليل أي معوقات فورًا لضمان سرعة الإنجاز واستكمال خطة التنمية الشاملة للمدينة .

مدينة حدائق أكتوبر مشروعات المرافق سيارات إسعاف المعدات الثقيلة الطرق

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