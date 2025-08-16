متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب، عن حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحراجها للمخرج أشرف فايق، خلال مشاركتها في حفل تأبين الفنانة الراحلة سميحة أيوب، الذي أقيم مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه عفاف شعيب على المسرح إلى جانب المخرج أشرف فايق، حيث زعم البعض أنها وجهت له عبارة "متحطش إيدك عليا"، في موقف اعتبره البعض محرجًا.

وفي أول رد منها على الجدل المثار، نفت الفنانة عفاف شعيب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ما تم تداوله، مؤكدة أن الواقعة لم تحدث بهذه الطريقة.

