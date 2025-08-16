قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب
متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب
إسلام خالد

كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب، عن حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحراجها للمخرج أشرف فايق، خلال مشاركتها في حفل تأبين الفنانة الراحلة سميحة أيوب، الذي أقيم مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه عفاف شعيب على المسرح إلى جانب المخرج أشرف فايق، حيث زعم البعض أنها وجهت له عبارة "متحطش إيدك عليا"، في موقف اعتبره البعض محرجًا.

وفي أول رد منها على الجدل المثار، نفت الفنانة عفاف شعيب في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ما تم تداوله، مؤكدة أن الواقعة لم تحدث بهذه الطريقة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

عفاف شعيب عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق عفاف شعيب و أشرف فايق متحطش إيديك عليا عفاف شعيب متحطش إيديك عليا

