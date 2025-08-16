حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق

بعد نجاح ألبومه الأخير “قرار شخصي” عبر الفنان حمزة نمرة عن سعادته بذلك النجاح الكبير الغير متوقع “كما وصفه”.

وكتب حمزة نمرة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "زمان، لما كان حد يسألني في أي لقاء: هل حاسس إنك مش واخد حقك فنياً؟ كنت باقعد أفكر شوية وأبقى مش متأكد من الإجابة، وغالباً بأكون أقرب لفكرة إني فعلاً كده".

وتابع: “لحد ما في يوم قعدت بيني وبين نفسي وسألت نفسي السؤال ده بجد، واكتشفت إن ربنا إداني أكتر مما أستحق، ووصلني لأبعد مما يفترض إني أوصل له بحسابات الدنيا وبالورقة والقلم”.

وأضاف: “واحد ماشي عكس التيار، لا بيغني مواضيع شبه الرائج، ولا بيعمل موسيقى شبه الرائج، ولا بيلبس شبه الرائج، ولا بيفرض نفسه بالزنّ على الودان، وفوق ده كله انطوائي وما بيعرفش يخلق علاقات ومعارف في مجاله، بالورقة والقلم وقوانين الطبيعة، المفروض يبقى بالكتير على هامش الفن ويبقى مسموع في دوائر ضيقة جداً”.

وأردف: "لكن إن اللي بأقدمه ينتشر بالشكل ده، وإن ألبوماتي تنزل في موسم الصيف ف تنافس فئات البوب وتبقى رائجة في كل المنصات, فده فضل من ربنا كبير أوي، ده مش حقي ده أكتر من حقي بمراحل. ف الحمد لله رب العالمين".

وأكمل قوله شاكرًا لجمهوره لكونهم السبب في النجاح: “كل واحد سمعني واتأثر، اتكلم عني وسط صحابه، نشر أغنية ليا، حضر لي حفلة، ربنا جعلكم سبب في إن فني يفضل عايش”.

واختتم: “وسامحوني على أي تقصير أو حاجة كانت أقل من توقعاتكم، ده اللي ربنا يسره لي لتقديمه وربنا يرزقنا حسن النوايا، وأخيراً أشكركم من قلبي ماشي على الله.. يتكعبل لو بص وراه”.

ألبوم قرار شخصي

أطلق الفنان حمزة نمرة أربع أغنيات في الدفعة الأخيرة من إصدارات ألبومه الجديد "قرار شخصي".

وضمت الدفعة الأخيرة أغنية "كايرو" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة رفقة أندريه مينا وتوزيع الأخير، بحانب أغنية "مابتلاقينيش" من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة مع رامي بدران وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

كما يتعاون حمزة نمرة لأول مرة مع الشاعرة القديرة "كوثر مصطفى" عبر أغنية "كده الأيام" وتولى خلالها مهمة تلحينها وتوزيعها، وتعد عودة استثنائية لكوثر مصطفى بعد غياب سنوات طويلة عن آخر أعمالها الغنائية.

كما اختتم حمزة نمرة إصدارات ألبومه عبر أغنية "قرار شخصي رقم واحد" والتي تحمل اسم الألبوم، وتعاون خلالها مع الكاتب والشاعر عمر طاهر، ومن ألحان وتوزيع حمزة.

وخاض حمزة نمرة خلال ألبومه الجديد "قرار شخصي" تجربة تسويقية غير معتادة عبر إطلاق أغنياته الثلاثة عشر على أربع دفعات أسبوعية على مدار شهر متواصل، بواقع ثلاثة أغنيات مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في الدفعة النهائية، من بينها أغنيات "شمس وهوا" و"يا سهرانين" و"بتستخبى".