بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
بالصور

اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

الاكتئاب
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من أعراض  الاكتئاب والتى تحدث في بعض الأحيان بسبب نقص بعض العناصر الغذائية وعند الحصول عليها من خلال الطعام تنخفض العلامات بل في بعض الحالات تزول تماما.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف فوائد الفاصوليا الخضراء في علاج الاكتئاب والانيميا وعلاقتها بالسرطان.

فوائد الفاصوليا الخضراء

تقليل الاكتئاب

الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك ليس مهمًا فقط أثناء الحمل، بل يُعدّ فيتامين ب مهمًا أيضًا للحد من الاكتئاب. 

يساعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك على تقليلا كمية الهوموسيستين في الجسم وقد يؤثر ارتفاع الهوموسيستين على إنتاج الجسم الطبيعي للسيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم المزاج والنوم والشهية .

الأرق بسبب الاكتئاب

 الفاصوليا الخضراء تعالج فقر الدم

الحديد عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وقد يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، الذي يتميز بالتعب والضعف والدوار وتُعدّ الفاصوليا الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد النباتي، مما يضمن حصولك على الكمية اللازمة لتجنب فقر الدم.

الفاصوليا الخضراء


 تساعد في الوقاية من السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكلوروفيل ، الذي قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بها ومع ذلك، تعتمد العديد من الدراسات الحالية على الحيوانات ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد الكلوروفيل المضادة للسرطان.

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
الفاصوليا الخضراء الاكتئاب فوائد الفاصوليا الخضراء علاج الاكتئاب أطعمة تعالج الاكتئاب

