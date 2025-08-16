اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

يعاني عدد كبير من الأشخاص من أعراض الاكتئاب والتى تحدث في بعض الأحيان بسبب نقص بعض العناصر الغذائية وعند الحصول عليها من خلال الطعام تنخفض العلامات بل في بعض الحالات تزول تماما.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف فوائد الفاصوليا الخضراء في علاج الاكتئاب والانيميا وعلاقتها بالسرطان.

تقليل الاكتئاب

الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك ليس مهمًا فقط أثناء الحمل، بل يُعدّ فيتامين ب مهمًا أيضًا للحد من الاكتئاب.

يساعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك على تقليلا كمية الهوموسيستين في الجسم وقد يؤثر ارتفاع الهوموسيستين على إنتاج الجسم الطبيعي للسيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم المزاج والنوم والشهية .

الفاصوليا الخضراء تعالج فقر الدم

الحديد عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وقد يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، الذي يتميز بالتعب والضعف والدوار وتُعدّ الفاصوليا الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد النباتي، مما يضمن حصولك على الكمية اللازمة لتجنب فقر الدم.



تساعد في الوقاية من السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكلوروفيل ، الذي قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بها ومع ذلك، تعتمد العديد من الدراسات الحالية على الحيوانات ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد الكلوروفيل المضادة للسرطان.