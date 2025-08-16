قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: جاهزون للرد الفوري على أي اعتداء بكفاءة عالية
الرئاسة: 2.3 مليار جنيه تحملتها الدولة لعلاج غير القادرين بـ التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: 80 ألف حالة علاج و2.3 مليار دعم صحي و160 ألف معلم و6.25 مليار للتغذية المدرسية

وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات ضخمة لدعم القطاعات الخدمية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأداء المالي لمصر، أن الموازنة تحملت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وفي التعليم، أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وشدد على أن هذه المخصصات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويكافح سوء التغذية بين التلاميذ.

أحمد كجوك وزير المالية القطاعات الخدمية والاجتماعية التأمين الصحي الشامل عجز الموازنة اخبار مصر مال واعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

جانب من الصور على هامش اليوم التضامني

لن يسكتوا صوت الحقيقة.. انطلاق فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

وزير المالية

المالية : 29% نمو الإيرادات العامة للموازنة

وزير المالية

وزير المالية : الأداء المالي متميز رغم تعرض الموازنة لـ صدمات خارجية

بالصور

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد