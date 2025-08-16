المالية: 80 ألف حالة علاج و2.3 مليار دعم صحي و160 ألف معلم و6.25 مليار للتغذية المدرسية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات ضخمة لدعم القطاعات الخدمية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأداء المالي لمصر، أن الموازنة تحملت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وفي التعليم، أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

وشدد على أن هذه المخصصات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويكافح سوء التغذية بين التلاميذ.