أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شهد أحد مصانع شيفروليه في الولايات المتحدة عملية سرقة ضخمة استهدفت سيارات من طرازات باهظة الثمن، قدرت قيمتها بملايين الدولارات.



مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

وجهت شركة مرسيدس تحذيرًا شديد اللهجة من التأثيرات السلبية للسيارات الكهربائية على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى مخاطر تراجع الصناعة التقليدية.



لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دولار

تسبب عامل في إغراق أحد مصانع شركة ريفيان، ما أدى إلى خسائر مادية تجاوزت نصف مليون دولار وسط حالة من الدهشة في سوق السيارات.



وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

أعلنت شركة فورد عن إطلاق أرخص سيارة كهربائية في العالم، في خطوة تستهدف منافسة تسلا وBYD بشكل مباشر.



دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

رفعت دعوى قضائية ضد شركة هوندا تتهمها بوجود عيوب جسيمة في محركات عدد من طرازاتها، ما أثار جدلًا واسعًا في سوق السيارات.