لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

تعرض مصنع شركة ريفيان في نورمال بولاية إلينوي الأمريكية لحادث غير متوقع بعد أن اصطدم سائق رافعة شوكية بأنبوب مياه علوي، ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه داخل المنشأة وتعطيل العمل.

الحادث، الذي تم تداوله عبر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، أثار جدلًا واسعًا بعد أن ادعى السائق نفسه أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء قيادته.

تفاصيل حادثة غرق مصنع ريفيان

في الفيديو المتداول، ظهر السائق وهو يستمع إلى الموسيقى عبر سماعات رأس بينما كان يرجع بالرافعة الشوكية إلى الخلف على طول خط الإنتاج.

غير أن الرافعة كانت مرفوعة بدرجة عالية، ما أدى إلى اصطدامها بأنبوب مياه معدني أحمر اللون وانشطاره إلى نصفين.

ونتيجة لذلك، غمرت المياه أرضية المصنع وتوقف العمل في الخط بشكل كامل.

السائق، المعروف باسم "deryiooo" على تيك توك، أشار إلى أنه اضطر وزملاؤه إلى تنظيف الفوضى، مؤكدًا أنه لم يفصل من العمل مباشرة بعد الحادث، بل طُلب منه فقط تقديم تقرير بالواقعة.

بعد أشهر من الحادث، فقد السائق وظيفته في شركة ريفيان. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تلقى رسالة تفيد بأن الأضرار الناتجة عن الحادث بلغت نحو 457,345 دولارًا، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم التلفيات التي لحقت بالبنية التحتية للمصنع.

أشار موقع “كارسكوبس” إلى أنه تواصل مع شركة ريفيان للحصول على تفاصيل إضافية حول الحادث وتوقيته، لكن لم يصدر رد رسمي حتى الآن.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول بعض المعلقين مزاعم بأن الحادث وقع في قسم البطاريات بالمصنع، بينما ذكر آخرون أن مثل هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، إذ يعتقد أن السائق نفسه ربما اصطدم بأنابيب المياه أكثر من مرة في السابق.

تأتي هذه الواقعة لتلقي الضوء على التحديات التي قد تواجهها شركات السيارات الناشئة في مجال التصنيع، خاصة مع اعتمادها على عمليات دقيقة وبنية تحتية معقدة مثل مصانع البطاريات.

https://vt.tiktok.com/ZSA1CvXQs/

https://vt.tiktok.com/ZSA1CAqWo/