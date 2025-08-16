قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
الدردير:الزمالك مش هينافس على المركز الثاني..احنا داخلين على الدوري
مصر وألمانيا: رفضٌ مشترك للتصعيد الإسرائيلي وتأكيد على أولوية الحلول السلمية بالمنطقة
توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر
إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي
الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
عزة عاطف

تعرض مصنع شركة ريفيان في نورمال بولاية إلينوي الأمريكية لحادث غير متوقع بعد أن اصطدم سائق رافعة شوكية بأنبوب مياه علوي، ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه داخل المنشأة وتعطيل العمل. 

الحادث، الذي تم تداوله عبر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، أثار جدلًا واسعًا بعد أن ادعى السائق نفسه أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء قيادته.

تفاصيل حادثة غرق مصنع ريفيان 

في الفيديو المتداول، ظهر السائق وهو يستمع إلى الموسيقى عبر سماعات رأس بينما كان يرجع بالرافعة الشوكية إلى الخلف على طول خط الإنتاج.

غير أن الرافعة كانت مرفوعة بدرجة عالية، ما أدى إلى اصطدامها بأنبوب مياه معدني أحمر اللون وانشطاره إلى نصفين. 

ونتيجة لذلك، غمرت المياه أرضية المصنع وتوقف العمل في الخط بشكل كامل.

السائق، المعروف باسم "deryiooo" على تيك توك، أشار إلى أنه اضطر وزملاؤه إلى تنظيف الفوضى، مؤكدًا أنه لم يفصل من العمل مباشرة بعد الحادث، بل طُلب منه فقط تقديم تقرير بالواقعة.

بعد أشهر من الحادث، فقد السائق وظيفته في شركة ريفيان. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تلقى رسالة تفيد بأن الأضرار الناتجة عن الحادث بلغت نحو 457,345 دولارًا، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم التلفيات التي لحقت بالبنية التحتية للمصنع.

أشار موقع “كارسكوبس” إلى أنه تواصل مع شركة ريفيان للحصول على تفاصيل إضافية حول الحادث وتوقيته، لكن لم يصدر رد رسمي حتى الآن. 

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تداول بعض المعلقين مزاعم بأن الحادث وقع في قسم البطاريات بالمصنع، بينما ذكر آخرون أن مثل هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، إذ يعتقد أن السائق نفسه ربما اصطدم بأنابيب المياه أكثر من مرة في السابق.

تأتي هذه الواقعة لتلقي الضوء على التحديات التي قد تواجهها شركات السيارات الناشئة في مجال التصنيع، خاصة مع اعتمادها على عمليات دقيقة وبنية تحتية معقدة مثل مصانع البطاريات.

https://vt.tiktok.com/ZSA1CvXQs/ 

https://vt.tiktok.com/ZSA1CAqWo/

ريفيان التيك توك سيارات ريفيان سيارات كهربائية حادث رافعة شوكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

بيرسي تاو

رسميًا.. بيرسي تاو ينضم إلى نادي نام دينه الفيتنامي

بيراميدز

أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك

رضوي الشربيني

رضوى الشربيني لـ منتقدي فتيات حادث طريق الواحات: شرب القهوة بقى عيب؟

بالصور

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد