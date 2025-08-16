قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تستعد شركة مرسيدس للكشف عن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة خلال مشاركتها في معرض ميونيخ الدولي للسيارات الشهر المقبل. 

تأتي السيارة المنتظرة بتصميم مستقبلي يدمج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة، مع شبك أمامي مضاء يحمل النجمة الثلاثية الشهيرة، لتفتح نافذة جديدة نحو رؤية الشركة لمستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات السريعة وطويلة المدى.

تحذير من انهيار السوق الأوروبية

في موازاة ذلك، دعا “أولا كالينيوس” الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، إلى إعادة النظر في تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2035. 

وقال في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الواقع. وإلا فإننا سوف نسير بأقصى سرعة نحو الحائط.”

أعرب كالينيوس عن خشيته من أن تؤدي القوانين الصارمة إلى انهيار سوق السيارات الأوروبية، متوقعًا أن يسارع المشترون في السنوات التي تسبق 2035 إلى اقتناء سيارات البنزين والديزل المتبقية، وهو ما قد يخلق فوضى في السوق بدلاً من تسريع التحول الكهربائي.

أكد كالينيوس أن إزالة الكربون ضرورة لا خلاف عليها، لكنه شدد على أهمية اتباع نهج "محايد تكنولوجيًا" لا يفرض موعدًا نهائيًا قسريًا للتخلص من محركات الاحتراق. وقال: “تحديد هدف نهائي صارم مع فرض عقوبات لن يجدي نفعًا. علينا إقناع المستهلكين بالتحول من تلقاء أنفسهم.”

وأشار الرئيس التنفيذي لمرسيدس إلى التجربة الصينية، حيث لا يوجد تاريخ محدد للتخلص من محركات الاحتراق، لكن الحكومة تقدم حوافز قوية مثل أسعار شحن منخفضة وإعفاءات ضريبية لدعم مبيعات السيارات الكهربائية. 

في الوقت نفسه، لا تزال السوق الصينية تسمح بتنوع في الخيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة.

وبينما تواصل مرسيدس الاستثمار في سياراتها الكهربائية الجديدة مثل GLC القادمة، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساته لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

مرسيدس السيارات الكهربائية الاقتصاد الأوروبي سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

حزب السادات: بيان وزراء الخارجية العرب الـ31 يعكس وحدة الموقف العربي ويدعم الحقوق الفلسطينية

مجلس النواب

سؤال فى النواب للرقابة على الارتفاعات الكبيرة فى مصروفات المدارس الخاصة

مجلس النواب

سؤال فى النواب حول ضعف إنارة الشوارع وسرقات التيار الكهربائي

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد