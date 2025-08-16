بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تعرض مصنع بولينج جرين في ولاية كنتاكي، حيث تصنع سيارات شيفروليه كورفيت، لعملية سرقة جديدة استهدفت هذه المرة سيارتين من طراز ZR1 بقوة 1064 حصان.

وفقًا لتقارير قناة WBKO، تمكن اللصوص من اقتحام موقف السيارات عبر ثقب في السياج، تمامًا كما حدث في سرقة سابقة خلال مارس الماضي.

بعد خروجهم من البوابة الرئيسية خلف شاحنة توصيل، أخفى اللصوص السيارتين في مرآب بجامعة ويسترن كنتاكي لكن وجود سيارتين من طراز ZR1 لفت الأنظار سريعًا، ما أدى إلى مطاردة بوليسية انتهت بإيقاف السيارة البيضاء بشرائط مسننة واعتقال ديدرين كوك.

أما السيارة الثانية، ذات اللون البرتقالي، فقد نجحت في الإفلات من الشرطة، قبل العثور عليها لاحقًا في مقاطعة مارتن بولاية إنديانا، على بعد نحو ثلاث ساعات من موقع السرقة.

كانت السيارة سليمة، باستثناء بعض الأضرار في الإطارات.

ثغرات أمنية في سرقة سيارات شيفروليه التساؤلات

أعاد الحادث طرح أسئلة جدية حول أمن المصنع ونظام الحماية في سيارات شيفروليه.

فخلال العمليتين، تمكن اللصوص من سرقة 10 سيارات كورفيت، ما يثير الشكوك حول وجود ثغرات في أنظمة الدخول بدون مفتاح، المشابهة لتلك التي جعلت شيفروليه كامارو ZL1 أكثر السيارات سرقة في أمريكا مؤخرًا.

الشركة كانت قد أصدرت تحديثًا برمجيًا لمعالجة المشكلة في الكامارو، ومن المتوقع أن يدمج التحديث في الكورفيت الجديدة إذا كانت تعتمد النظام ذاته.

رغم وجود سيارات أمنية تجوب مواقف المصنع، أظهرت الحادثة سهولة اختراق السياج والدخول والخروج دون رصد، ما يضع إدارة جنرال موتورز أمام مطالبات بتحسين إجراءات الأمان في موقع بولينج جرين.

حتى الآن، لم تؤكد شرطة بولينج جرين وجود صلة مباشرة بين سرقتي سيارات الكورفيت، لكن اللافت أن جميع المتورطين المقبوض عليهم ينحدرون من ديترويت، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك شبكة منظمة تستهدف سيارات الأداء العالي من جنرال موتورز.