وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

تستعد فورد لإطلاق أول طراز كهربائي مبني على منصة جديدة منخفضة التكلفة، سيكون عبارة عن شاحنة بيك أب متوسطة الحجم، عملية وملائمة للاستخدام اليومي، مع مدى قيادة جيد وسعر يستهدف مختلف الميزانيات.

أحدث سيارة فورد كهربائية

على مدار الفترة الماضية، عملت فورد على تطوير منصة كهربائية جديدة هدفها إنتاج سيارات بأسعار معقولة دون التضحية بالعملية أو الاعتمادية.

قادت المشروع وحدة خاصة تضم خبراء سابقين من تسلا، وتركز على بناء قاعدة تقنية متينة يمكن استخدامها في عدة طرازات، بدءًا بالشاحنة الجديدة المقررة لعام 2027.

ضمن هذا التوجه، ألغت فورد مشروع سيارة دفع رباعي كهربائية بثلاثة صفوف، وأجلت إطلاق الجيل التالي من F-150 Lightning إلى العام نفسه، لتمنح الأولوية لهذا الطراز الجديد.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن خسائر تقارب 1.3 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، ما دفعها لإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية.

على عكس بعض المنافسين الذين يراهنون على السيارات ذاتية القيادة أو التصميمات المستقبلية، اختارت فورد التركيز على الاحتياجات اليومية.

الشاحنة الجديدة تستهدف شريحة العملاء المحترفين والباحثين عن وسيلة نقل موثوقة للعمل ونقل البضائع، إلى جانب العملاء الذين يرغبون في تجربة سيارة كهربائية بأسعار مقبولة.

أظهرت تجربة الشركة مع شاحنات هجينة مثل مافريك وF-150 أظهرت أن يرحبون بالحلول التي توفر الكفاءة دون المساس بالأداء، حيث شكلت الموديلات الهجينة نسبة كبيرة من المبيعات في 2024.

المنصة الجديدة التي ستنطلق مع الشاحنة صممت لتكون أساسًا لمجموعة متنوعة من السيارات، من سيارات الدفع الرباعي إلى المركبات التجارية الصغيرة، مع فلسفة إنتاج تركز على توفير ما هو ضروري بجودة عالية، دون رفع التكلفة النهائية للمستهلك.

فورد تجمع بين الهجين والكهربائي

ترى فورد أن السيارات الهجينة ستظل خيارًا منطقيًا في بعض الفئات الكبيرة، إذ توفر مدى أطول وانبعاثات أقل، وتقلل الاعتماد الكامل على البطاريات. الشاحنة الجديدة ستكون جزءًا من هذه الاستراتيجية، لتكون خطوة انتقالية نحو تبني أوسع للمركبات الكهربائية.