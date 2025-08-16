رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ابتلعت طفلة رضيعة، مخدر الحشيش، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة لمستشفى الفرافرة المركزي ابتلعت موادًا مخدرة.



تبين أن الطفلة " ح.م.ج"، 6 أشهر، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة ابتلعت مادة الحشيش المخدرة، وجرى نقل الطفلة لمستشفى الفرافرة المركزي وقدمت الأطقم الطبية بالمستشفى للطفلة شرابًا ملينًا للمعدة مع عمل غسيل المعدة ووضعها تحت الملاحظة الطبية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.