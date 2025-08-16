منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال لقائها مع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات العالمية.

أبرز ما جاء في الاجتماع

و استعراض الوزيرة مشروعات التعاون في تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحماية المحميات الطبيعية.

كما تابعة وزيرة البيئة قصص النجاح ومنها: جرين شرم بشرم الشيخ ومشروع حماية البحر الأحمر والشعاب المرجانية،و بحث تطوير محمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها ودعم أنشطة السياحة البيئية.

و مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ودور مصر في آليات التمويل الدولية.

وأكدت الوزيرة على استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.