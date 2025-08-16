قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
الصحة تكشف عن حقيقة القبض علي شبكة تجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا.. ماذا قالت؟
أخبار البلد

منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال لقائها مع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات العالمية.

أبرز ما جاء في الاجتماع

و استعراض الوزيرة مشروعات التعاون في تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحماية المحميات الطبيعية.

كما تابعة وزيرة البيئة قصص النجاح ومنها: جرين شرم بشرم الشيخ ومشروع حماية البحر الأحمر والشعاب المرجانية،و بحث تطوير محمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها ودعم أنشطة السياحة البيئية.

و مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ودور مصر في آليات التمويل الدولية.

 وأكدت الوزيرة على استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة البيئة

