هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، انخفاضا ملحوظا  مما يكون فرصة للمستهلك ، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلي 60 جنيهًا بعدما كان يسجل 75 جنيهًا منذ أسابيع قليلة. 
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 أغسطس 2025 في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيها أى انخفضت حوالى 6 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120  جنيهًا
.
 

الفراخ البلدي

 

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 150 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسباب هبوط أسعار الدواجن

 

من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض بأكثر من 20 جنيهًا في المزرعة مقارنة بأشهر ماضية.

وأشار الزيني، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إلى أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار الأمراض والأوبئة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنشط الأمراض غالبًا مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أعداد الجدود والأمهات تصل في موعدها بانتظام، وبالتالي تسير الدورات الإنتاجية في مواعيدها.

ولفت إلى أن توفير التمويلات اللازمة للمُربين، إلى جانب تأمين خامات الأعلاف والمخزون الاستراتيجي، ساهم في عودة المزارع للعمل بكامل طاقتها، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج والمعروض للمواطنين، موضحًا أن الدواجن سلعة يومية لا يمكن احتكارها أو تخزينها، وبالتالي فهي تعتمد على آلية العرض والطلب.
 

