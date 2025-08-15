قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدواجن اليوم 15-8-2025

سعر الدواجن
سعر الدواجن
محمد يحيي

انخفض سعر الدواجن في مصر بقيمة تبلغ 5 جنيهات علي مستوي المزارع و الأسواق وذلك في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025.

سعر الدواجن البيضاء 

وصل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 63 جنيها داخل المزرعة مقابل سعر تراوح بين 74 و75 جنيها في الأسواق المحلية.

سعر الدواجن البلدي

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزرعة نحو 110 جنيهات مقابل 135 جنيها داخل السوق المحلية .

سعر الدواجن الساسو

وصل سعر كيلو الدواجن الساسو في المزرعة حوالي 100 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 110 و 114 جنيها في الأسواق المحلية وبحسب النطاق الجغرافي للمنطقة.

سعر الدواجن الأمهات

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 50 جنيها داخل المزرعة مقارنة بنحو 61 و 65 جنيها داخل السوق المحلية .

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة ليصل 130 جنيها مقارنة بما بين 135 و 150 جنيها داخل السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 138 جنيها في المزرعة مقابل 165 جنيها داخل السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض البلدي 

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي داخل المزرعة نحو 145 جنيها مقابل تراوح بين 145 و 175 جنيه في السوق المحلية.

اسعار منتجات الدواجن الأخري

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه 170 و 200 جنيه في المتوسط

سعر الأوراك

بلغ سعر كيلو الأوراك نحو 80 جنيها في السوق المحلية

سعر الكبد والقوانص

وصل كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و 110 جنيهات داخل الأسواق المحلية

سعر الأجنجة والهياكل

بلغ سعر كيلو أجنحة وهياكل الدواجن نحو 55 جنيها داخل السوق المحلية

سعر صدور الفراخ

بلغ سعر كيلو صدوق الدواجن نحو 110 جنيهات داخل السوق

سعر كليو الدبابيس

بلغ سعر كيلو الدبابيس نحو  92 جنيها في السوق المحلية.

سعر زوج الحمام

بلغ سعر زوج الحمام نحو 170 جنيها في السوق المحلية

سعر الأرانب

بلغ سعر كيلو الأرانب في السوق المحلية مسجلا 140 جنيها

سعر البط

بلغ سعر كيلو البط داخل السوق المحلية نحو 160 جنيها

