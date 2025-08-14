قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

سجلت بورصة الدواجن والأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس14 أغسطس 2025 بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية نتيجة حركة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن (سعر الكيلو):

الدجاج الأبيض: من 63 إلى 64 جنيهًا في البورصة، ويتراوح للمستهلك بين 70 و73 جنيهًا.

الفراخ الساسو: بين 102 و103 جنيهًا في البورصة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 93 و97 جنيهًا.

الدجاج البلدي: بين 119 و120 جنيهًا جملة، وتصل الأسعار إلى 119–130 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المحلية.

أمهات الفراخ البيضاء: من 46 إلى 47 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بين 59 و69 جنيهًا حسب النوع والمنطقة.

أسعار البيض (الكرتونة):

البيض الأبيض: 100 جنيه جملة من المزرعة، و125 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: 100 جنيه جملة، و130 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 110 جنيه جملة، ويتراوح للمستهلك بين 125 و135 جنيهًا.

شهد السوق استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، مدعومًا بتحسن عرض المواد الخام وانخفاض محدود في أسعار الأعلاف.

 وتختلف الأسعار بين المزارع وسعر البيع في الأسواق النهائية بفارق يتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو أو الكرتونة حسب المنطقة.

بورصة الدواجن الأسواق المصرية الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

ترشيحاتنا

جهاز لوحي

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

هواتف فيفو

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

جهاز آيباد

أبل تطرح جهاز iPad mini .. تعرف على السعر والمزايا

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد