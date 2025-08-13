بـ 60 جنيها للكيلو.. خبر سار من شعبة الدواجن عن أسعار الفراخ

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن مستلزمات وخامات الإنتاج معفية من جميع الرسوم الجمركية .



وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" لا توجد زيادة في أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة وكيلو الدواجن بـ 60 جنيها في المزرعة حاليا ".



وتابع سامح السيد :" أقصى حد لسعر كيلو الدواجن للمستهلك بـ 70 جنيها للكيلو ".



وأكمل سامح السيد :" نحتاج إلى تواجد تراخيص لمحلات بيع الطيور الحية من أجل ضبط ومراقبة الأسواق والأسعار ".

ولفت سامح السيد :" لابد من تنظيم صناعة الدواجن في مصر والدواجن أسعارها مستقرة ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولدينا انخفاض في سعر البيض ".

وتابع سامح السيد:" هناك انخفاض في أسعار العلف بسبب وفرة المعروض".