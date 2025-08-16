إنريكي: باريس سان جيرمان يطمح لمواصلة صنع التاريخ

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن إعجابه بالتحسن الذي أظهره لاعبوه بعد أسبوع واحد من التدريبات، عقب صيف حافل حصدوا فيه لقب كأس العالم للأندية، ويعتقد أن بإمكانهم الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يُجرِ باريس سان جيرمان سوى بضع حصص تدريبية قبل فوزه على توتنهام بركلات الترجيح ليتوج بكأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء، حيث أشاد لويس إنريكي بالروح القتالية لفريقه في بداية سعيه نحو لقبه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي، للصحفيين، قبل مباراة نانت الافتتاحية للدوري: "أُعجبتني الطريقة التي دافع بها الفريق في كأس السوبر الأوروبي، مع القليل من التدريب، وهذه هي سمة هذا الفريق في المواسم الأخيرة، القتال المستمر".

وأضاف: "ما نريده الآن هو استعادة إحساسنا بالكرة، من الطبيعي ألا نكون في كامل جاهزيتنا حاليًا".

لويس إنريكي، الذي فاز بلقبين متتاليين في الدوري مع باريس سان جيرمان، قاد برشلونة سابقًا إلى لقبين متتاليين في الدوري الإسباني، لكنه لم يُحقق الثلاثية.



بداية صعبة

قال المدرب- البالغ من العمر 55 عامًا- إنه يتوقع بداية صعبة لموسم الدوري الفرنسي، لكنه لا يزال متفائلًا بالفوز على نانت، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

واستطرد: "أرى تحسنًا بعد أسبوع واحد فقط، نعلم مدى صعوبة اللعب خارج أرضنا ضد أي فريق، في نانت، سنواجه بعض الصعوبات، ستكون مباراة صعبة".