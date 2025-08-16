محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟

دخل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقوة في دائرة المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعدما احتل المركز الثالث في أحدث ترتيب للمرشحين للفوز بالجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وجاء ترتيب صلاح المتقدم بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع ليفربول، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، معادلا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد.

كما تُوج هدافا للبريميرليغ برصيد 29 هدفا، وفاز بجائزة أفضل صانع أهداف بـ18 تمريرة حاسمة.

باريس يتوج بالسوبر الأوروبي وديمبيلي في الصدارة

تصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح باريس سان جيرمان، ترتيب المرشحين للكرة الذهبية عقب تتويجه مع فريقه بكأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بركلات الترجيح (4-3) في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "الفريولي" في إيطاليا، انتهت بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وكان ديمبيلي قد ساهم في موسم استثنائي لسان جيرمان، تُوّج خلاله الفريق بـ5 ألقاب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، السوبر الأوروبي، والأهم دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الانتصار على إنتر ميلان في النهائي.

كما قاد الفريق لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة، قبل أن يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

المنافسة تشتعل فيتينيا وصلاح ويامال يطاردون الصدارة

جاء في المركز الثاني البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بعد موسم استثنائي توج فيه بخمسة ألقاب، بالإضافة إلى مساهمته في فوز منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية عقب التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في النهائي.

أما المركز الثالث فكان من نصيب محمد صلاح، الذي يرى كثيرون أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، في ظل ثبات مستواه وتأثيره الحاسم على أداء ليفربول خلال الموسم الماضي.

وفي هذا السياق، قال البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، في مقابلة مع مجلة "British GQ":

"صلاح يستحق الكرة الذهبية.. إنه يسجل، يصنع، ويؤثر في كل مباراة.. نعم، تراجع مستواه قليلاً في النصف الثاني من الموسم، لكنّه كان الأكثر توازناً والأفضل أداءً على مدار العام".

في المركز الرابع جاء الإسباني لامين يامال، الموهبة الشابة في برشلونة، بعدما قاد فريقه لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر الإسباني)، إضافةً إلى بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

ضمت القائمة النهائية التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" 30 لاعبا، بينهم نجمين عربيين هما المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، وجاء أبرز الأسماء على النحو التالي:

عثمان ديمبيلي (فرنسا – باريس سان جيرمان)

فيتينيا (البرتغال – باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

لامين يامال (إسبانيا – برشلونة)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

جود بيلينغهام (إنجلترا – ريال مدريد)

كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد)

إيرلينغ هالاند (النرويج – مانشستر سيتي)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان)

فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين – ليفربول)

فلوريان فيرتز (ألمانيا – ليفربول)

سكوت مكتوميناي (اسكتلندا – نابولي)

ديكلان رايس (إنجلترا – أرسنال)

كول بالمر (إنجلترا – تشيلسي)

نونو مينديز، جواو نيفيز، ديزيري دوي، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر المقبل، حيث ينتظر أن تعلن المجلة الفرنسية العريقة عن اسم اللاعب الفائز بالجائزة.

ويبدأ الحفل عادة في تمام الساعة 10 مساءً ، وسط تغطية إعلامية ضخمة ومتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم.

آلية التصويت ومعايير الاختيار

تمنح جائزة الكرة الذهبية بناءا على تصويت 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف "فيفا"، ويقوم كل منهم باختيار 5 لاعبين:

المركز الأول: 6 نقاط

الثاني: 4 نقاط

الثالث: 3 نقاط

الرابع: 2 نقطة

الخامس: 1 نقطة

ويتوج بالجائزة اللاعب الحاصل على أعلى مجموع نقاط بعد فرز الأصوات.

وترتكز عملية التقييم على الأداء الفردي طوال الموسم الممتد من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025، إضافة إلى الإسهامات الحاسمة مع الفرق والمنتخبات، والانضباط الرياضي داخل وخارج الملعب.

هل يفعلها صلاح أخيرا؟

رغم عدم تتويجه بها من قبل، يبقى محمد صلاح من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025، خاصة بعد إنجازاته الفردية والجماعية هذا الموسم، وسط تأييد متزايد من محللين ولاعبين سابقين.

وفي ظل غياب منافسين تقليديين مثل ميسي ورونالدو عن الساحة، قد تكون 2025 الفرصة الذهبية لصلاح لاقتناص الجائزة التي طالما حلم بها.