هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق
ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا
منع الموبايل للطلاب والملاحظين بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
شوبير:محمد صلاح أول لاعب في البريميرليج يسجل 10أهداف بالجولة الافتتاحية
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن طرد محمد هاني من مباراة فاركو
كفاكم قسوة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بعد الهجوم على مصطفى شوبير
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
رياضة

شوبير:محمد صلاح أول لاعب في البريميرليج يسجل 10أهداف بالجولة الافتتاحية

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي أداء نجم ليفربول محمد صلاح.

وكتب شوبير:"الأسطورة محمد صلاح يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية".

وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث، ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، خلف واين روني الذي ساهم بـ276 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

‎وأضافت "سكواكا" أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عامًا سجل 12 هدفًا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد (13)، توتنهام هوتسبير (12)، وبورنموث (12).

‎فيما أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا في الجولات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى بـ15 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة).

‎من جانبه، واصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريميرليج، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

بكاء محمد صلاح

دخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في نوبة بكاء، وذلك عقب مباراة بورنموث في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتي أقيمت على أرضية ملعب الانفيلد.

وتأثر محمد صلاح بالبكاء عقب مباراة ليفربول وبورنموث، حيث ظهر النجم المصري متأثراً بهتافات جماهير الريدز للاعب الفريق الراحل جوتا، عقب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج. 

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 10 أهداف في الجولة الإفتتاحية لـ البريميرليج.

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح في الدقائق 37، 49، 88، 90+4.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقتين 64، 76.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.
خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.
خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.

