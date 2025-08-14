لأول مرة| باريس سان جيرمان يفوز بلقب السوبر الأوروبي.. ولفتة إنسانية أثناء مراسم التتويج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولاء خنيزي

توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الفريولي"، معقل نادي أودينيزي الإيطالي.

أحداث اللقاء

بدأت المباراة بحذر بين الفريقين، لكن توتنهام تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه المدافع الهولندي فان دي فين في الدقيقة 39، بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز القائد كريستيان روميرو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، قلب باريس سان جيرمان الطاولة، حيث سجل الكوري الجنوبي لي كانج الهدف الأول للفريق في الدقيقة 85، قبل أن يضيف البرتغالي جونزالو راموس هدف التعادل في الدقيقة 94+ (الوقت بدل الضائع)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الباريسي بنتيجة 4-3.

تشكيل الفريقين

باريس سان جيرمان

  • حراسة المرمى: شيفالييه.
  • الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز.
  • الوسط: زائير إيمري – فيتينيا – دوي.
  • الهجوم: باركولا – عثمان ديمبيلي – كفاراتسخيليا.

توتنهام هوتسبير

  • حراسة المرمى: فيكاريو.
  • الدفاع: بيدرو بورو – روميرو – دانسو – فان دي فين.
  • الوسط: سبنس – بينتانكور – بالينيا.
  • الهجوم: قدوس – سار – ريتشارليسون.

لفتة إنسانية مؤثرة في منصة التتويج

شهدت مراسم التتويج لحظة إنسانية مؤثرة، حيث شارك الطفلان الفلسطينيان محمد وتالا نجوم باريس سان جيرمان في رفع الكأس على منصة التتويج، إلى جانب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجاءت هذه اللفتة بدعوة من الاتحاد الأوروبي، في رسالة تضامن مع القضية الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له سكان غزة من حرب شرسة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إنجاز تاريخي للنادي الباريسي

بهذا التتويج يكتب باريس سان جيرمان صفحة جديدة في تاريخه الكروي، محققاً لقب السوبر الأوروبي لأول مرة، بعد مواجهة درامية أمام توتنهام، أكدت قدرة الفريق على العودة حتى في أصعب اللحظات.

باريس سان جيرمان السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي توتنهام نادي أودينيزي الإيطالي

