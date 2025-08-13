توقفوا.. رسالة مهمة من قمة باريس سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، رسالة مهمة قبل انطلاق مواجهة نهائي كأس السوبر الأوروبي.
وكُتب على ملعب المباراة: “توقفوا عن قــتل الأطفال .. توقفوا عن قــتل المدنيين”.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: شيفالييه.
الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.
الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - دوي.
الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا.
فيما جاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:
حراسة المرمى: فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - دانسو - فان دي فين.
خط الوسط: سبنس - بينتانكور - بالينيا.
خط الهجوم: قدوس - سار - ريتشارليسون.