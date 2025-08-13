توقفوا.. رسالة مهمة من قمة باريس سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، رسالة مهمة قبل انطلاق مواجهة نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكُتب على ملعب المباراة: “توقفوا عن قــتل الأطفال .. توقفوا عن قــتل المدنيين”.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شيفالييه.

الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.

الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - دوي.

الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا.

فيما جاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - دانسو - فان دي فين.

خط الوسط: سبنس - بينتانكور - بالينيا.

خط الهجوم: قدوس - سار - ريتشارليسون.