شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام ، تداولا لـ إجابات قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الآن

يأتي ذلك بعد أن نشر شاومينج صورا زعم أنها تخص اسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الآن بعد دقائق من توزيعها في اللجان

من جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها وضبط مصورها وناشرها في حال ثبوت علاقتها بالامتحان الاصلي الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الآن

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان اللغة العربية لطلاب النظامين القديم والجديد

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهراً ل، 2 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :