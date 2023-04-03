طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

السوبيا من مشروبات رمضان التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص؛ نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن المشروبات الأخرى.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل السوبيا في المنزل.



مقادير السوبيا



كوب حليب بارد

2 كوب ماء بارد

5 ملاعق كبيرة لبن بودر

5 ملاعق كبيرة سكر بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة روح جوز هند



طريقة تحضير السوبيا



نخلط كل المكونات مع بعض جيدا، ثم تصب في كاسات التقديم، وتقدم بالهنا والشفا



ملاحظات لنجاح مشروب السوبيا



- يمكن إضافة فانيليا سائلة، بديلاً للفانيليا البودر، بعد خلط كل المكونات.

- يمكن عمل خليط السوبيا البودر وتفريزه، وإضافة الحليب والماء عليه وقت تناوله.

- “روح جوز الهند” متواجدة لدى العطار، وهي مهمة؛ حتى تعطي طعم ورائحة مشروب سوبيا المحلات.

- يفضل نخل كل المكونات البودر قبل استخدامها لمنع تواجد أي تكتلات، وبالأخص السكر البودر.