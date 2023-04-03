عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

طريقة عمل السوبيا
طريقة عمل السوبيا

السوبيا من مشروبات رمضان التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص؛ نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن المشروبات الأخرى.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل السوبيا في المنزل.

txt

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

txt

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت


مقادير السوبيا 


كوب حليب بارد
2 كوب ماء بارد
5 ملاعق كبيرة لبن بودر
5 ملاعق كبيرة سكر بودر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة روح جوز هند


طريقة تحضير السوبيا


نخلط كل المكونات مع بعض جيدا، ثم تصب في كاسات التقديم، وتقدم بالهنا والشفا

ملاحظات لنجاح مشروب السوبيا

- يمكن إضافة فانيليا سائلة، بديلاً للفانيليا البودر، بعد خلط كل المكونات.
- يمكن عمل خليط السوبيا البودر وتفريزه، وإضافة الحليب والماء عليه وقت تناوله.
- “روح جوز الهند” متواجدة لدى العطار، وهي مهمة؛ حتى تعطي طعم ورائحة مشروب سوبيا المحلات.
- يفضل نخل كل المكونات البودر قبل استخدامها لمنع تواجد أي تكتلات، وبالأخص السكر البودر.

السوبيا مشروبات رمضان طريقة عمل السوبيا مقادير السوبيا طريقة تحضير السوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

في شهر رمضان.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

علاج الصداع في رمضان.. تعرف عليه

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة.. اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

هذه العادات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ترشيحاتنا

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار iphone 14 Pro في السعودية

خلال الثلث الأول من رمضان.. الكشف عن حصيلة جهود السعودية في موسم العمرة

في لقاء أخوي.. السيسي وبن سلمان يؤكدان مواصلة التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ويبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيزه

17 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن بعد رفع الفائدة

عاصفة رملية..الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

طريقة عمل السوبيا أحلى من المحلات

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ