أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت

الخروب من المشروبات الرمضانية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الخروب في البيت بأسهل الخطوات و أقل المكونات.



مقادير الخروب

٢٥٠جرام خروب

٢لتر ماء

٢كوب سكر



طريقة تحضير الخروب

يكسر الخروب إلى قطع صغيرة جداً ثم يرفع السكر على النار ويترك حتى يتحول لكراميل ثم تضاف قطع الخروب للكراميل وتقلب معه جيداً حتى يتغلف الخروب بالكراميل تماماً وتظهر رائحته بوضوح ثم يضاف الماء للخليط ويترك الخروب حتى يغلي على نار مرتفعة ثم تخفض درجة الحرارة حتى تتركز النكهة ثم يرفع الخروب من على النار ويترك حتى يبرد تماماً وينقل للثلاجة ويترك منقوع لمدة ليلة كاملة وقبل التقديم يصفى الخروب ويخفف بالماء حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا.