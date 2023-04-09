النشرة الدينية.. كيف أنقذ الله عباده بحرف واحد في كتابه.. عضو هيئة كبار العلماء يوضح فضل السجود وأنه طريق للجنة ورفع الدرجات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، وآخرته نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
كيف أنقذ الله عباده بحرف واحد في كتابه؟|من معاني القرآن
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نفحات العشر الأواخر من شهر رمضان.. احذر أن تفوتك
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مساجد مصر في عصرها الذهبي.. وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على دعمه المستمر
استعدادًا لصلاة التهجد وسنة الاعتكاف.. الأوقاف تطلق حملة نظافة موسعة بجميع المساجد