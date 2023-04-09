النشرة الدينية.. كيف أنقذ الله عباده بحرف واحد في كتابه.. عضو هيئة كبار العلماء يوضح فضل السجود وأنه طريق للجنة ورفع الدرجات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، وآخرته نرصد أبرزها في النشرة الدينية.