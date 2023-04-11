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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج أنشطة رمضانية لفريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء

برنامج ترفيهي لأصحاب
برنامج ترفيهي لأصحاب البصيرة بسيناء


 

 

نظمت جمعية الإنسان للتنمية (فريق أصحاب البصيرة)  محافظة شمال سيناء،  برنامج أنشطة لأعضاء الفريق ، بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني التابعة لمديرية التضامن بمحافظة شمال سيناء وبإشراف مديرية الشباب والرياضة ومركز شباب العريش، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وكانت البداية باقامة مباراة كرة الطائرة جلوس لذوي الهمم من الإعاقات الحركية ثم مباراة لكرة الهدف ( كرة الجرس) للمكفوفين وكرة القدم للصم.

مارثون:

 

كما نظم الفريق ماراثون( تحيا مصر: قوة وإرادة)  وشارك أكثر من 350 فرد في الإفطار الجماعي على روح رواد العطاء السيناوي 

كما تم تنظيم معرض سيدات رائدات للمنتجات العصرية والسيناوية.

 واختتم اللقاء بتكريم كابتن ناصر العزازي مدير المركز وأ.خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني على جهودهم في دعم فريق أصحاب البصيرة .

وأكد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش حرص الدولة على تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين بمدينة العريش.

 وأكد أ.إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن الخيمة الرمضانية تشهد حضور كافة طوائف الشعب المصري وتنظم العديد من الفقرات وتستضيف هذا اليوم في إطار الشراكة مع المجتمع المدني.

وأكد د.رائد عبد الناصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش بأن المركز يتيح لجميع فئات الشعب المشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية. 


وأكد يحى الغول شيخ قضاة شمال سيناء العرفيين، أن التجمع الاجتماعي يؤكد على محبة الناس لبلدهم وبعضهم البعض وهذا التجمع يجسد البنيان الوطني القوي للمجتمع السيناوي.

 
وشارك فريق أصحاب البصيرة للمكفوفين وضعاف البصر  في إعداد هذا البرنامج ، العديد من مؤسسات المجتمع المدني وقياداته  .

 

 

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سيناء برنامج أنشطة رمضانية البصيره

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