متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز نخل في شمال سيناء





تفقد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، مشروع انشاء المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينه نخل ، الممول من استثمارات الخطة الاستثمارية للمحافظة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وتقضي قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للمخطط الزمني وتسليمها قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.



وقال محسن سالم، إن الهدف من انشاء مركز تكنولوجي متطور بمدينة نخل ، من اجل ربط كافة الإدارات لخدمة المواطنين من خلال منظومه الشباك الواحد لللتخفيف عن المواطنيين، والعمل على انجاز طلبات المواطنين، في اقل وقت وجهد.