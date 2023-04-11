الدكتورة رانيا مصطفى وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا مصطفى أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب لتسليمها قرار تعيينها وكيلاً لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب خلفاً للدكتور أحمد أنور الذي تم تعيينه مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب .

وأعرب رئيس الجامعة عن تمنياته بالتوفيق والسداد للدكتورة رانيا مصطفى، في المهمة الموكلة إليها ، مشيداً بالمستوى التعليمي والأكاديمي للكلية ، لافتاً إلى تميز كلية الطب جامعة قناة السويس وريادتها في مجال طب الأسرة على مستوى الجامعات المصرية.

يُذكر أن الدكتورة رانيا مصطفى أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة ، كما سبق لها شغل العديد من الوظائف القيادية .