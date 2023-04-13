احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

شهر رمضان و فترة الصيام فرصة جيدة لمن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ويساعد في التقليل من أعراض أمراض الجهاز الهضمي.

ولكن تبدأ المشاكل لصحة الجهاز الهضمي عند الافراط في تناول الطعام و نوعيته و خصوصا بعد ساعات صيام طويلة، خصوصًا الذين يعانون بسبب ارتجاع المريء والحموضة والانتفاخات.

وللتغلب على مشكلات الجهاز الهضمي، ومنها ارتجاع المريء احرص على..

تناول الطعام باعتدال وببطء

لا تتناول الطعام بسرعة و شراهة

فعندما تمتلىء المعدة جدًا

وخصوصا بطعام غير صحي كالطعام المقلي وغيره

ستتعرض للمزيد من ارتجاع المريء، لذلك تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلاً من وجبة او وجبتين كبار في اليوم، وامضغ جيدا ولا تستعجل في تناول الطعام.

تجنب بعض الأطعمة

الأطعمة المالحة .. والأطعمة التي تحتوي على توابل حارة

الطعام الدسم

تجنب الاطعمة المقلي واستبدالها بطرق طهي صحية

الحلويات

النعناع

الأطعمة الغنية بالتوابل

الطماطم والبصل والثوم

حاول تجنب الشوكولاتة

اعتدل جدا في شرب القهوة والشاي

تجنب المشروبات الغازي

تجنب التدخين

تجنب البصل / صلصة الطماطم / الليمون / البرتقال / الكاتشب لانهم جميعا من اهم مسببات الحموضة و الحرقة

لا تستلقي بعد الطعام عندما تقف ، أو حتى ان بقيت جالسًا فإن الجاذبية تساعد في إبقاء الحمض في المعدة ، حيث ينتمي، لذلك لا تأخذ قيلولة ولا تنام مساءا مباشرة بعد العشاء

انتظر بين ساعتين الى ثلاث ساعات بعد الطعام لتذهب الى النوم

وعند النوم اجعل رأسك مرتفع قليلا عن مستوى جسمك

استخدم مخدات مرتفعة قليلة و مريحة

لا تتحرك بسرعة كبيرة، وتجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام.

التنزه بعد العشاء جيد ، لكن التمرين الأكثر شدة ، خاصة إذا كان ينطوي على الانحناء ، يمكن أن يرسل الحمض إلى المريء، لذلك لاتمارس الرياضات الشديدة بعد تناول الطعام مباشرة انتظر ساعتين

تجنب زيادة الوزن

زيادة الوزن تؤثر سلبا على العضلة العاصرة للمريء السفلية ، مما يقلل الضغط الذي يبقي العضلة العاصرة مغلقة، وهذا يؤدي إلى الارتجاع والحموضة المعوية.

-ارتداء الملابس الفضفاضة وتجنب الضيقة ومشدات البطن.

من أبرز أعراض الارتجاع المريئي

- شعور بالحرقة / حرقة المعدة / أو ألم في الصدر

-ارتجاع الطعام دون استفراغ

-الشعور بطعم حامض في الفم

-صعوبة البلع و ألم اثناء البلع

-سعال الجاف

-الشعور بوجود كتلة تسد منطقة الحلق